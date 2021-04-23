Паредес забил сумасшедший гол рабоной на тренировке ПСЖ (видео)

Фото: Твиттер @PSG_inside

Хавбек ПСЖ Леандро Паредес во время одной из тренировок команды отметился феноменальным ударом. 26-й летний аргентинец забил мяч ударом рабоной с отрицательного угла. Видео этого эпизода опубликовала пресс-служба парижан в Твиттере.

В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в футболке ПСЖ в 30 матчах во всех соревнованиях. На его счету один забитый гол и отдал 4 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.