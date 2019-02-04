Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)
Аргентинского полузащитника Леандро Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ.
Во вчерашнем поединке между парижанами и "Лионом" хавбек "ткачей" Набиль Фекир очень грубо сыграл против экс-игрока "Зенита", который чудом избежал серьёзной травмы.
Juste un carton jaune pour Fekir pour ce tacle avec les deux pieds décollés !— Samax (@SSamax) 3 февраля 2019 г.
Thauvin rigole toujours ...#OLPSG pic.twitter.com/2bXVmEJgGn
Напомним, что ПСЖ купил Паредеса у "Зенита" за 45 миллионов евро. Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14