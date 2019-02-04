Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)

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Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)

Аргентинского полузащитника Леандро Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ.

Во вчерашнем поединке между парижанами и "Лионом" хавбек "ткачей" Набиль Фекир очень грубо сыграл против экс-игрока "Зенита", который чудом избежал серьёзной травмы.

Напомним, что ПСЖ купил Паредеса у "Зенита" за 45 миллионов евро. Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2023 года. 

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