Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)

Аргентинского полузащитника Леандро Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ.

Во вчерашнем поединке между парижанами и "Лионом" хавбек "ткачей" Набиль Фекир очень грубо сыграл против экс-игрока "Зенита", который чудом избежал серьёзной травмы.

Juste un carton jaune pour Fekir pour ce tacle avec les deux pieds décollés !

Thauvin rigole toujours ...#OLPSG pic.twitter.com/2bXVmEJgGn — Samax (@SSamax) 3 февраля 2019 г.

Напомним, что ПСЖ купил Паредеса у "Зенита" за 45 миллионов евро. Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2023 года.

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