Пареха: "Севилья" отплатила "Спартаку"

Защитник испанской "Севильи" Николас Пареха прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов над московским "Спартаком".

"Это был трудный матч, но мы взяли три очка - это было очень важно для нас. Мы были немного шокированы после матча в Москве. "Спартак" провел дома отличную игру, для нас это была тяжелая ночь. Но теперь мы отплатили "Спартаку". Сегодня была непростая игра", - цитирует 33-летнего аргентинца чемпионат.com.

Напомним, Глушаков нашел позитив в поражении своей команды. | soccernews.ru