Парехо - лидер сезона в Примере по голам с пенальти

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Парехо - лидер сезона в Примере по голам с пенальти

Полузащитник "Валенсии" Дани Парехо реализовал пенальти в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

Таким образом, капитан "летучих мышей" забил уже четыре гола с 11-метровой отметки в текущем розыгрыше Примеры.

Как сообщает Opta, Парехо является лидером первенства по этому показателю. | http://soccernews.ru

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