Парехо: "Нагельсманн проявил неуважение к "Вильярреалу"

Фото: твиттер Парехо\Автор неизвестен

Полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо высказался о поведении главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна в ответном матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что испанская команды сыграла с "Баварией" вничью 1:1, благодаря чему прошла в полуфинал турнира.

"Когда "Бавария" забила и догнала нас, их тренер, с которым я не знаком лично, проявил неуважение к нашему клубу, сказав, что хотел все решить еще в первой игре.

Это неуважение. Иногда, плюнув в воздух, можно испачкать лицо", – сказал испанец после матча.

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