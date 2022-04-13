Парехо: "Нагельсманн проявил неуважение к "Вильярреалу"
Фото: твиттер Парехо\Автор неизвестен
Полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо высказался о поведении главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна в ответном матче 1\4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что испанская команды сыграла с "Баварией" вничью 1:1, благодаря чему прошла в полуфинал турнира.
"Когда "Бавария" забила и догнала нас, их тренер, с которым я не знаком лично, проявил неуважение к нашему клубу, сказав, что хотел все решить еще в первой игре.
Это неуважение. Иногда, плюнув в воздух, можно испачкать лицо", – сказал испанец после матча.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
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|Боруссия Дортмунд
|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20