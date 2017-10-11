Парехо намерен перебраться в "Барселону"

Полузащитник "Валенсии" Дани Парехо намерен перебраться в каталонскую "Барселону", информирует El Confidencial.

По сведениям источника, 28-летний хавбек уже сменил своего агента, дабы тот поспособствовал его переезду на "Камп Ноу". Ожидается, что трансфер капитана "летучих мышей" может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Парехо забил 1 гол в 7 матчах за "Валенсию".

Напомним, Гризманн достиг предварительного соглашения о переходе в "Барселону". | soccernews.ru