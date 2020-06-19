Парехо - о судействе в матче с "Реалом": "Всегда одно и то же"

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Парехо - о судействе в матче с "Реалом": "Всегда одно и то же"

Капитан "Валенсии" Дани Парехо высказал недовольство работой судейской бригады во время матча 29-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Всегда одно и то же", - сказал футболист после решения арбитра отменить гол "летучих мышей" в первом тайме.

Напомним, что рефери Хосе Мария Санчес Мартинес не засчитал взятие ворот из-за офсайда после просмотра VAR.

В итоге "Реал" разгромил "Валенсию" со счётом 3:0.

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