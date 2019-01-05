Парехо обошел Месси по одному из показателей

Хавбек "Валенсии" Дани Парехо отметился голом со штрафного удара в игре с "Алавесом" (1:2).

Как сообщает Gracenote, этот гол стал для 29-летнего игрока 7-м со штрафных в выездных играх Примеры с 2015 года.

Отметим, что по этому показателю Парехо превзошел Лионеля Месси, который за такой же промежуток времени забил 6 голов.

Всего в этом сезоне на счету Парехо четыре гола и два ассиста в 22 играх.

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