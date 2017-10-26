Парехо объяснил свой отказ "Барселоне"

Полузащитник "Валенсии" Дани Парехо объяснил, почему этим летом он отказался от перехода в каталонскую "Барселону".

" Мог ли я перейти в "Барселону"? Нет. Этим летом я не рассматривал варианты с уходом. Я нахожусь здесь уже семь лет, и я многим обязан "Валенсии". Если когда-нибудь мне и придется уйти по какой-то причине, то это должно будет быть выгодно для меня и для клуба ", - цитирует 28-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, "Барселона" не намерена расставаться с Деулофеу. | soccernews.ru