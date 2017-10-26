Парехо объяснил свой отказ "Барселоне"
Полузащитник "Валенсии" Дани Парехо объяснил, почему этим летом он отказался от перехода в каталонскую "Барселону".
"Мог ли я перейти в "Барселону"? Нет. Этим летом я не рассматривал варианты с уходом. Я нахожусь здесь уже семь лет, и я многим обязан "Валенсии". Если когда-нибудь мне и придется уйти по какой-то причине, то это должно будет быть выгодно для меня и для клуба", - цитирует 28-летнего хавбека fichajes.com.
Напомним, "Барселона" не намерена расставаться с Деулофеу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1