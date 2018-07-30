Парехо прокомментировал слухи о возможном уходе из "Валенсии"

Хавбек "Валенсии" Дани Парехо прокомментировал свое будущее.

"Это мой восьмой сезон в клубе, и я хочу продолжать. Для каждого футболиста честь выступать за "Валенсию", я счастлив быть здесь и хочу остаться. Тренер заслужил новый контракт, он проделал очень много работы, отдавался делу без остатка и проявил величайший профессионализм, который отразился и на команде.

Наша команда становится крепче. Это поступательный процесс, но он происходит. У нас сейчас блестящий состав" - приводит слова Парехо Football Espana.

Ранее сообщалось, что в услугах Парехо заинтересована "Барселона".

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