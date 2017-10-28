Парехо: "Я потерял пять с половиной килограммов с момента смены тренера"

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Парехо: "Я потерял пять с половиной килограммов с момента смены тренера"Капитан "Валенсии" Дани Парехо рассказал о тонкостях работы под руководством главного тренера команды Марселино Гарсии.

"Я потерял пять с половиной килограммов с момента прибытия Марселино в "Валенсию". Чувствую себя отлично. Я стал быстрее, прибавил в ловкости. Благодарен ему за новшества. Он многое успел сделать за короткий промежуток времени. У него много новых идей. Система тренера работает, а его подход понятен игрокам", - сказал он. 

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