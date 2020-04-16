Парень мамы Неймара оказался бисексуалом

Тьяго Рамос, парень мамы Неймара Надин Гонсалвес, оказался бисексуалом, сообщает Lance.

По сведениям издания, ранее он состоял в отношениях с поваром Неймара Мауро, советником Иринальдо Оливером, Карлиньосом Майа. Также он жил втроем с Гансом Мадридом и Рафаэлем Стембергом.

"У нас были отношение, которые мы не скрывали. Летом 2018 года он переехал к нам", - рассказал Мадрид.

"Тьяго всегда был бисексуалом. Он признавался, что ему нравятся женщины постарше", - поделился воспоминаниями Иринальдо.

22-летний Тьяго Рамос состоит в киберспортивной команде 4K Easy которая, участвует в турнирах по Free Fire.

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