Парень мамы Неймара оказался бисексуалом
Тьяго Рамос, парень мамы Неймара Надин Гонсалвес, оказался бисексуалом, сообщает Lance.
По сведениям издания, ранее он состоял в отношениях с поваром Неймара Мауро, советником Иринальдо Оливером, Карлиньосом Майа. Также он жил втроем с Гансом Мадридом и Рафаэлем Стембергом.
"У нас были отношение, которые мы не скрывали. Летом 2018 года он переехал к нам", - рассказал Мадрид.
"Тьяго всегда был бисексуалом. Он признавался, что ему нравятся женщины постарше", - поделился воспоминаниями Иринальдо.
22-летний Тьяго Рамос состоит в киберспортивной команде 4K Easy которая, участвует в турнирах по Free Fire.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13