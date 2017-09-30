Парфёнов: "Если бы "Ахмат" выиграл, они были бы довольны судейством"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Мы переживали, что долго не могли выиграть дома. Ребята молодцы, что дотерпели и удержали победу. Абстрагировались от ненужных вещей и победили. Красная карточка Швецу была однозначная. Если бы "Ахмат" выиграл, они были бы довольны судейством, как президент "Урала" Иванов, когда в наши ворота поставили два пенальти" - сказал Парфёнов.

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