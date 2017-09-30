Парфёнов: "Если бы "Ахмат" выиграл, они были бы довольны судейством"

Теги дмитрий парфеновтосноахмат

Парфёнов: "Если бы "Ахмат" выиграл, они были бы довольны судейством"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Мы переживали, что долго не могли выиграть дома. Ребята молодцы, что дотерпели и удержали победу. Абстрагировались от ненужных вещей и победили. Красная карточка Швецу была однозначная. Если бы "Ахмат" выиграл, они были бы довольны судейством, как президент "Урала" Иванов, когда в наши ворота поставили два пенальти" - сказал Парфёнов.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Ахмат". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 11 13
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 11 10
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов