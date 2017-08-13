Парфенов: "Это общая победа "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" (2:0) в матче шестого тура чемпионата России.

"Наша общая победа. Надо поблагодарить ребят за то, что дотерпели. Где-то нам повезло, но в футболе так бывает. Когда ты терпишь, тебе везёт. Были матчи, когда нам не везло, хотя делали всё правильно. Сегодня повезло. Было понятно, что здесь будет тяжело, и мы это ощутили. Антон Заболотный доигрывал матч через боль? Он молодец, как и все. Дотерпел. Ему футбольный бог вернул", - сказал Парфёнов в эфире телеканала "Наш футбол".

Эта победа стала для "Тосно" второй в сезоне и позволила клубу выбраться из зоны вылета.

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