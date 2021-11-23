Парфёнов готов возглавить "Спартак"
Фото твиттер тульского "Арсенала"
Бывший наставник "Тосно", "Урала" и тульского "Арсенала" Дмитрий Парфёнов заявил о готовности поработать в московском "Спартаке".
Будучи футболистом, 47-летний специалист выступал за "красно-белых" с 1998 по 2005 год.
"Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете.
Согласился бы я на встречу с Федуном? Почему нет? Согласился бы провести переговоры насчёт "Спартака", - сказал Парфёнов.
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