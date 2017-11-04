Парфёнов: "Испугались, что можем победить"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов поделился эмоциями после матча 16-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Начало вышло удачным. Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы. Думаю, по качеству игры в атаке, это один из лучших наших матчей, но мы совершили ряд индивидуальных ошибок в обороне, за которые нас наказали. Будем исправлять их" - сказал Парфёнов.

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