Парфёнов: "Испугались, что можем победить"

Теги дмитрий парфеновтоснокраснодар

Парфёнов: "Испугались, что можем победить"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов поделился эмоциями после матча 16-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Начало вышло удачным. Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы. Думаю, по качеству игры в атаке, это один из лучших наших матчей, но мы совершили ряд индивидуальных ошибок в обороне, за которые нас наказали. Будем исправлять их" - сказал Парфёнов.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Краснодар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 15 25
5 Урал 16 24
6 Арсенал Тула 16 23
7 Спартак Москва 15 22
8 Уфа 15 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 15 18
11 Ростов 16 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 16 15
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов