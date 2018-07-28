Парфёнов: "Мы в шоке от результата матча с "Анжи"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов высказался после матча первого тура РПЛ против "Анжи".

"Мы немного в шоке от результата находимся. Мы ожидали, что соперник плотно сыграет в обороне, что много моментов не будет. Знали это, готовились к этому, тем не менее моменты создавали. Думали, видимо, не забьём - потом появится ещё момент и забьём. Во втором тайме немного сломалась игра. Стали совершать простые ошибки, простые потери, и соперник это почувствовал. В контратаке одним ударом решил исход. Вот так" - сказал Парфёнов.

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