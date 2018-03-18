Парфенов: "Накал и огромное желание решили исход матча с "Анжи"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов высказался после матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Мы проиграли борьбу, о чём и говорили. В таких матчах, может быть, поменьше футбола, а как раз накал и огромное желание решили исход. Когда пришли в себя, было уже 0:2. Это только наша вина, и надо это спокойно переварить и работать дальше. Другого пути нет" - сказал Парфенов.

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