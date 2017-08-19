Парфёнов: "Нам пока сложно вскрывать насыщенную оборону"
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов дал комментарии после матча седьмого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".
"Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас. В первые минуты мы были активны, но успокоились. Соперник получил то, что хотел, во втором тайме мы включили темп, но нам пока сложно вскрывать насыщенную оборону, а много моментов не будет" - сказал Парфёнов.
Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru
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