Парфёнов: "Нам пока сложно вскрывать насыщенную оборону"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов дал комментарии после матча седьмого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас. В первые минуты мы были активны, но успокоились. Соперник получил то, что хотел, во втором тайме мы включили темп, но нам пока сложно вскрывать насыщенную оборону, а много моментов не будет" - сказал Парфёнов.

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