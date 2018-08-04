Парфёнов назвал причину поражения от "Краснодара"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча второго тура чемпионата России против "Краснодара".

"По горячим следам сложно говорить. Имели хорошую возможность выйти вперёд, но дали сопернику легко сравнять счёт, а потом выйти вперёд. Старались, выполняли, терпели, но в последний момент потеряли концентрацию. Нам есть над чем работать - рук опускать не будем" - сказал Парфёнов.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Краснодар". | http://soccernews.ru