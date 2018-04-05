Парфенов: "Не думаю, что сегодня "Арсенал" ждет легкая жизнь"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА.

"Жду в Лондоне зрелища. Не думаю, что "Арсенал" ждет легкая жизнь. Коллектив у ЦСКА сплоченный, есть люди, которые способны сделать гол из ничего. Наверняка интрига в этом четвертьфинале сохранится до конца ответной встречи в Москве. Тогда все и решится. Не удивлюсь, если проявит себя Муса. Он пусть и мало играл в Англии, но с "Арсеналом" наверняка знаком не понаслышке", - цитирует 43-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, шансы ЦСКА на положительный результат в сегодняшнем матче оценил Кириченко. | soccernews.ru