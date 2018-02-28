Парфенов: "Ничего криминального с погодой не было, я как футболист выступал в условиях и похуже"

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Парфенов: "Ничего криминального с погодой не было, я как футболист выступал в условиях и похуже"
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал победы над "Лучом-Энергией" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка России, который состоялся при температуре минус 15 градусов. 

"Когда проигрываешь, всегда говоришь, что не стоило играть. Ничего криминального с погодой не было – я сам как футболист выступал в условиях и похуже. Когда на улице минус 20 – это одно, а когда разница в один градус, я не вижу в этом проблемы. Да, это неприятно для игроков, но нам надо понимать, что у нас такие погодные условия, такой календарь: если мы летом большую часть времени отдыхаем, значит, приходится играть в это время", - приводят слова Парфенова российские СМИ.

В полуфинале "Тосно" сыграет с победителем пары "Крылья Советов" - "Спартак", матч между которыми был перенесен из-за низкой температуры.

Не пропустите: "Тосно" – "Луч-Энергия" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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