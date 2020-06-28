Парфенов о матче с "Тамбовом": "Пришлось титаническими усилиями вырывать победу"

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Парфенов о матче с "Тамбовом": "Пришлось титаническими усилиями вырывать победу"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов высказался о победном матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).

"Матч ожидаемо получился сложным. Мы находимся рядом в турнирной таблице, поэтому присутствовало давление и нервозность. Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу.

Хочу поблагодарить ребят, они молодцы, проявили характер. Уже который матч они проводят с огромным напряжением. Мы хотели реабилитироваться, плюс играли дома", - цитирует Парфенова "Матч ТВ".

"Урал" с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов" располагается на 13-м месте с 25 баллами.

Не пропустите: "Урал" в домашнем матче РПЛ обыграл "Тамбов"| http://soccernews.ru
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