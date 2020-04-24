Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух

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Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух

Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов высказался о значении понятия "спартаковский дух".

45-летний специалист, будучи футболистом, выступал за "красно-белых" с 1998 по 2005 год.

"Спартаковский дух - это просто максимальное отношение к каждому занятию, моменту, эпизоду, всему тому, что ты делаешь. И без болельщиков этого духа быть не может", - цитирует Парфёнова "Р-Спорт".

В текущем сезоне "Спартак" не очень удачно играет в РПЛ, занимая восьмое место после 22 туров.

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