Парфенов: "Очень много подарков сделали для ЦСКА"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов подвёл итоги матча 19-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Пенальти один, второй, индивидуальные ошибки. Три мяча со стандартов. Два - с пенальти, один - с углового. Дальше было тяжело войти в игру. Очень много подарков сделали для соперника. То же самое с "Зенитом" произошло. Получается, эти две команды показывают с нами лучшую игру. Это наша вина. Надо искать всё в себе, себе и ещё раз в себе. Никого винить не нужно - только себя" - сказал Парфенов.

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