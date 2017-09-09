Парфенов: "Пауза на сборную сыграла не очень приятную штуку с "Тосно"

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Парфенов: "Пауза на сборную сыграла не очень приятную штуку с "Тосно"
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал ничейный результат с "Анжи" (2:2)  в матче 9-го тура чемпионата России.

"Искрометный матч для болельщиков, но не для тренерского штаба. Забили быстрый мяч, могли забить еще, но не забили и успокоились. Нельзя успокаиваться, думать, что столько моментов будет весь матч. Соперник за это и наказал, за счет наших индивидуальных ошибок. Титаническими усилиями исправили ситуацию, потратили много сил. Это было видно в концовке. Пауза на сборную сыграла не очень приятную штуку, 6 человек разъехались по сборным. Эта игра и показала, что для нас это испытание. Мы новички в этом турнире, теперь сделаем выводы", - приводят слова Парфенова российские СМИ.

После этого матча "Тосно" поднялся на 12 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Тосно" и "Анжи" расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru

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