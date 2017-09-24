Парфенов: "По матчу с "Уралом" не хочется наговорить лишнего"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды екатеринбургскому "Уралу".

"План на игру? Победить. Что касается того, на что был сделан основной упор сегодня, то на футбол. Мы старались играть. Провалили начало матча. Пытались исправить… Не хочется сейчас лишнего наговорить. Думаю, есть люди, которые посмотрят. Чего сегодня не хватило команде, если проводить параллель с игрой со "Спартаком"? Посмотрим, разберем", - цитирует 43-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Урал" обыграл "Тосно" со счетом 3:1. | soccernews.ru