Парфенов: "Победили именно за счет большой отдачи и тактических моментов"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов подвел итог матчу 1/2 финала Кубка России, в котором его команда в серии пенальти обыграла московский "Спартак".

"Две недели назад у меня был не добрый вечер здесь - сегодня наш день. Можно поздравить команду и делать это не стесняясь. Игра получилась тяжелейшей, победили именно за счет большой отдачи и тактических моментов. Старались играть в футбол на протяжении 120 минут.

Мы терпели, мы тренируемся каждый день, трудимся, работаем. После матча дали выход эмоциям - это нормальная ситуация, если бы было по-другому, было бы странно", - цитирует 43-летнего специалиста sport24.ru.

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