Парфенов: "Победили именно за счет большой отдачи и тактических моментов"

Теги дмитрий парфеновтосноспартак москва

Парфенов: "Победили именно за счет большой отдачи и тактических моментов"Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов подвел итог матчу 1/2 финала Кубка России, в котором его команда в серии пенальти обыграла московский "Спартак".

"Две недели назад у меня был не добрый вечер здесь - сегодня наш день. Можно поздравить команду и делать это не стесняясь. Игра получилась тяжелейшей, победили именно за счет большой отдачи и тактических моментов. Старались играть в футбол на протяжении 120 минут.

Мы терпели, мы тренируемся каждый день, трудимся, работаем. После матча дали выход эмоциям - это нормальная ситуация, если бы было по-другому, было бы странно", - цитирует 43-летнего специалиста sport24.ru.

Не пропустите: отчет о матче "Спартак" - "Тосно"

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов