Парфёнов прокомментировал ничью с "Динамо"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Первый тайм неплохой, второй тоже. Искромётный матч получился для болельщиков, но не для тренеров. Всё-таки должны удерживать результат, и были моменты, где можно было его развить. "Динамо" рисковало, усилило атаку, и, думаю, итог закономерный. Ни в коем случае нельзя говорить о нефартовости этого стадиона. У нас прекрасная арена, прекрасные болельщики, и нам надо только работать и терпеть" - сказал Парфёнов.

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