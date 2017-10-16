Парфенов: "Счёт в матче с "Амкаром" закономерный"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов дал комментарии после матча 13-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Ожидали, что будет такая агрессивная игра, и она была такой с обеих сторон. Обеим командам нужны очки. Внизу борьбы больше, чем наверху турнирной таблицы. Отсюда такой накал. Многое не получалось из-за груза ответственности и спешки. Счёт закономерный. У соперника были две штанги, но у нас были моменты. Будем двигаться дальше. Мы уважаем любого соперника, разбираем его. Но всё-таки делаем больше акцент на свою игру" - сказал Парфенов.

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