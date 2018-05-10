Парфёнов стал вторым, кому удалось выиграть Кубок России как игрок и как тренер

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Парфёнов стал вторым, кому удалось выиграть Кубок России как игрок и как тренер

В финале Кубка России "Тосно" победил "Авангард" со счётом 2:1.

Таким образом, наставник команды из Ленинградской области Дмитрий Парфёнов стал вторым, кому удалось выиграть этот трофей как игрок и как тренер.

Ранее Парфёнов становился обладателем Кубка России в составе "Спартака" в 1998 году.

А первым, кому покорилось это достижение, является Игорь Черевченко, который брал Кубок и в качестве футболиста, и в качестве тренера с "Локомотивом".

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