Парфёнов стал вторым, кому удалось выиграть Кубок России как игрок и как тренер

В финале Кубка России "Тосно" победил "Авангард" со счётом 2:1.

Таким образом, наставник команды из Ленинградской области Дмитрий Парфёнов стал вторым, кому удалось выиграть этот трофей как игрок и как тренер.

Ранее Парфёнов становился обладателем Кубка России в составе "Спартака" в 1998 году.

А первым, кому покорилось это достижение, является Игорь Черевченко, который брал Кубок и в качестве футболиста, и в качестве тренера с "Локомотивом".

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