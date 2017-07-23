Парфёнов: "Тосно" хватило на 20 минут качественного футбола"

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Парфёнов: "Тосно" хватило на 20 минут качественного футбола"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" в матче второго тура чемпионата России.

"Почти абсолютно всё сделали, к чему готовились. К сожалению, нас хватило на 20 минут качественного футбола, где мы могли забить. Этот план практически сработал, но соперник пришёл в себя. Тяжело играть в открытый футбол с командой, чуть-чуть не дотерпели" - сказал Парфёнов.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Тосно". | http://soccernews.ru

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