Парфёнов: "Тосно" хватило на 20 минут качественного футбола"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" в матче второго тура чемпионата России.

"Почти абсолютно всё сделали, к чему готовились. К сожалению, нас хватило на 20 минут качественного футбола, где мы могли забить. Этот план практически сработал, но соперник пришёл в себя. Тяжело играть в открытый футбол с командой, чуть-чуть не дотерпели" - сказал Парфёнов.

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