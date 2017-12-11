Парфёнов: "В матче с "Локомотивом" нам не хватило мастерства"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России.

"Играли с лидером чемпионата. По отдаче и желанию я увидел команду мужиков. Не хватило мастерства. Не использовали свои моменты" - сказал Парфёнов.

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