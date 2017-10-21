Парфёнов: "В матче с "Ростовом" претензий по отдаче к игрокам нет"

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Парфёнов: "В матче с "Ростовом" претензий по отдаче к игрокам нет"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов высказался после матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Когда ты выигрываешь, а соперник отыгрывается, это потеря очков. Но претензий по отдаче к игрокам нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки. Замены "Ростова" не сработали. Их игра не изменилась. У нас была задача не удержать счёт, а развить успех. Были моменты, но мы не смогли их реализовать" - сказал Парфёнов.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Ростов". | http://soccernews.ru

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