Парфёнов: "В матче с "Рубином" немного недотерпели"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов поделился эмоциями после матча 22-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Потеряли концентрацию в одном эпизоде. Немного недотерпели. Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки" - сказал Парфёнов.

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