Парфёнов: "В матче с "Рубином" немного недотерпели"
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов поделился эмоциями после матча 22-го тура чемпионата России против "Рубина".
"Потеряли концентрацию в одном эпизоде. Немного недотерпели. Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки" - сказал Парфёнов.
Не пропустите видеообзор матча "Тосно" - "Рубин". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
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|Краснодар
|22
|40
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|38
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|21
|26
|10
|Ростов
|21
|25
|11
|Урал
|21
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12