Парфёнов: "В первом тайме уступали "Рубину" в агрессии"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча восьмого тура чемпионата России против "Рубина".

"Первый тайм не очень удачный для нас. Во втором сделали изменения, добавили в агрессии. До перерыва уступали именно в этом компоненте, проигрывали единоборства, подбор - этим "Рубин" силён. Во втором начали выигрывать - отсюда и давление у ворот соперника. Я верю в ребят. Если мы, по крайней мере, будем играть с таким же желанием, как второй тайм, то будет результат" - сказал Парфёнов.

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