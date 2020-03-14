Парфёнов в тренерской карьере проиграл все четыре матча в гостях у "Зенита", пропустив в них более 20 голов

Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов имеет удручающую статистику в выездных матчах с "Зенитом".

Команды 45-летнего специалиста провели четыре поединка в гостях у "сине-бело-голубых" и во всех проиграли.

Более того, в этих четырёх играх от "Зенита" был пропущен 21 гол только при двух забитых.

Напомним, что до "Урала" Парфёнов возглавлял "Тосно".

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