Парфёнов в тренерской карьере проиграл все четыре матча в гостях у "Зенита", пропустив в них более 20 голов

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Парфёнов в тренерской карьере проиграл все четыре матча в гостях у "Зенита", пропустив в них более 20 голов

Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов имеет удручающую статистику в выездных матчах с "Зенитом".

Команды 45-летнего специалиста провели четыре поединка в гостях у "сине-бело-голубых" и во всех проиграли.

Более того, в этих четырёх играх от "Зенита" был пропущен 21 гол только при двух забитых.

Напомним, что до "Урала" Парфёнов возглавлял "Тосно".

Не пропустите: "Зенит" уничтожил "Урал", забив семь голов в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
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