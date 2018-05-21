Парфенов возглавил клуб РФПЛ

Известный тренер Дмитрий Парфенов, который в завершившемся сезоне возглавлял "Тосно", назначен наставником екатеринбургского "Урала".

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил президент "оранжево-черных" Григорий Иванов. В частности, он заявил: "Парфенов - главный тренер "Урала". Про задачи на сезон мы будем говорить позже на совете директоров клуба".

С "Тосно" Парфенов выиграл Кубок России, но при этом вылетел из РФПЛ.

Напомним, "Урал" определил лучшего игрока команды прошедшего сезона. | soccernews.ru