Парфёнов впервые прокомментировал увольнение из тульского "Арсенала"
Фото твиттер "Арсенала"
Бывший наставник тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов высказался о своей отставке.
"Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут всё объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича. Стало ли увольнение неожиданным? Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать", - сказал экс-тренер "канониров".
47-летний Парфенов возглавлял "Арсенал" с ноября 2020 года.
Команда неудачно стартовала в текущем розыгрыше РПЛ и пока идёт на 15-м месте.
Не пропустите: "Арсенал" бесплатно подписал двух опытных игроков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России
-
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
-
У Роналду не будет гарантированного места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед"
-
Погба передумал покидать "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
Лента новостей
-
Винисиус установил личный рекорд в "Реале"
-
В Италии раскритиковали украинца Коваленко после матча Серии А
-
"Интер" потерял основного хавбека перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
"Причиной стало что-то другое". Смородская высказалась об уходе Фернандеса из сборной России
-
Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Серхио Рамоса
-
Черчесов высказался об уходе Фернандеса из сборной России
-
Уткин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
"Локомотив" опубликовал яркий проморолик к Лиге Европы (видео)
-
ПСЖ представил стильную третью форму на сезон (фото)
-
В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду
-
Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
Дюков высказался о решении Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России
-
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Спартак" - "Легия"
-
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
-
Беллами ушёл из "Андерлехта" из-за депрессии
-
СМИ узнали новые подробности травмы Марио Фернандеса
-
У Роналду не будет гарантированного места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед"
-
Парфёнов впервые прокомментировал увольнение из тульского "Арсенала"
-
Гвардиола просит купить хавбека "Лидса"