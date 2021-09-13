Парфёнов впервые прокомментировал увольнение из тульского "Арсенала"

Фото твиттер "Арсенала"

Бывший наставник тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов высказался о своей отставке.

"Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут всё объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича. Стало ли увольнение неожиданным? Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать", - сказал экс-тренер "канониров".

47-летний Парфенов возглавлял "Арсенал" с ноября 2020 года.

Команда неудачно стартовала в текущем розыгрыше РПЛ и пока идёт на 15-м месте.

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