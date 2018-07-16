Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Сборная Франции уже несколько часов находится в Париже и в столице Пятой Республики продолжается праздник, посвящённый триумфу "трёхцветных" на ЧМ-2018.

После чемпионского парада игроки сборной Франции прибыли в Елисейский дворец, где провели встречу с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

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