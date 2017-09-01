Париж взрывает трансферный рынок или зачем ПСЖ еще и Мбаппе

В последний день трансферного окна ПСЖ удалось совершить еще одну громкую сделку. Парижане на один сезон арендовали у "Монако" Килиана Мбаппе с обязательством выкупа за 145 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 35 миллионов за счет бонусов. Чуть ранее, напомним, чемпион Франции приобрел Неймара за 222 миллиона евро.

Таким образом, ПСЖ показал свое отношение к правилу финансового фейр-плей, обойдя его совершенно прозрачными и незамысловатыми путями. Вылетев с позором из прошлогоднего розыгрыша Лиги Чемпионов, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи не стал долго думать и прибег к самому простому способу исправить ситуацию — купить дорогих игроков мирового класса. Хотя, назвать таким Мбаппе язык уж точно не повернется, учитывая даже его игру в прошлом сезоне. Если в случае с Неймаром космическая сумма еще может быть оправдана тем, что бразилец на данный момент выглядит не хуже Криштиану Роналду и Лионеля Месси, то платить 145 миллионов за сыгравшего один сезон на высоком уровне Мбаппе — настоящее безумие.

Начнем с того, как ПСЖ удалось обойти правила "честной игры" и купить двух игроков на сумму свыше 400 миллионов евро. Если говорить о Неймаре, то парижане выплатили требуемую сумму футболисту, который выкупил свой контракт сам. В случае с Мбаппе ПСЖ договорился с "Монако", чтобы сначала взять Килиана в аренду, а уже после купить его окончательно. Подобные методы выглядят мерзкими и раздражающими для болельщиков абсолютно всех клубов, ведь даже массовые закупки "Реала", "Челси" и "Манчестер Сити" не были столь наглыми и бесцеремонными. Кроме того, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи банально подорвал трансферный рынок, ведь теперь купить молодого и перспективного игрока дешевле, чем за 50-70 миллионов евро, практически невозможно.

Еще одной причиной, почему трансфер французского нападающего был воспринят негативно, было полное отсутствие его необходимости. Состав ПСЖ укомплектован под завязку игроками высочайшего уровня, а наиболее звездной как раз является линия атаки, куда парижане купили еще и Мбаппе. Теперь француз будет бороться за место в составе с такими футболистами как Неймар, Эдинсон Кавани, Юлиан Дракслер, Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе, Хатем Бен-Арфа, Лукас Моура и Адриан Рабьо. Как видим, и без Килиана у парижского гранда были проблемы с выбором состава, однако руководство клуба это никак не смутило.

Очень интересно будет наблюдать за тем, как сыграются все звезды ПСЖ. Неймар будет, естественно, главной персоной, однако и купленный (будем называть это покупкой, ведь всем понятно, что аренда - лишь прикрытие) за сумасшедшие деньги Килиан Мбаппе точно не будет лишен внимания. Кроме того, футболисты типа Кавани и Ди Марии явно не в восторге от того, что они уже далеко не первые скрипки команды. Тот же Эдинсон уже продемонстрировал свое "дружелюбие" к Неймару, отказав бразильцу в просьбе пробить пенальти.

Не менее противно в сложившейся ситуации выглядит и сам футболист. О мечте играть за "Реал" и желании перебраться в Мадрид Килиан говорил на протяжении всего лета, а в итоге перешел в команду, о которой десять лет назад мало что знал. Да, "Реал" скорее всего и не хотел покупать Мбаппе, но футболиста никто не вынуждал уходить из "Монако" прямо сейчас. Теперь же получается, что Килиан поставил крест на столь желанном переходе в стан "галактикос" на ближайшие несколько лет, а возможно и навсегда.

ПСЖ совершенно очевидно хочет выиграть Лигу Чемпионов в ближайшие несколько лет. Однако, парижанам стоит обратить внимание на пример мюнхенской "Баварии", чей состав укомплектован не менее квалифицированными футболистами, которым, тем не менее, не удается победить в самом престижном турнире Европы уже четыре года. Тот же мадридский "Реал" стал жемчужиной футбола не тогда, когда купил Криштиану Роналду, Кака и Карима Бензема, а тогда, когда нашел правильный баланс и сочетание футболистов. Именно поэтому клуб не покупает себе еще одного опорника, хотя Зинедину Зидану абсолютно все советовали Н'голо Канте, не переманивает Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и даже не думает покупать топ-форварда, хотя персона Карима Бензема уже вызывает у фанатов "Реала" нервный тик.

Безусловно, хоронить заранее ПСЖ не стоит. Да, клуб наплевал на все правила "честной игры", однако не признать качество приобретенных игроков невозможно. Неймару 25 лет, Мбаппе вообще 18, а потому парижский гранд может строить команду не только на сегодня, но и на перспективу. Главное для команды сейчас — безболезненно распределить роли. Унаи Эмери предстоит проделать колоссальный объем работы с игроками, концентрируясь не только на игровых связях, но и на психологии.

Помимо проблемы с выбором состава и желания каждого футболиста быть во главе коллектива, главный тренер должен подготовить команду в лучшем виде к решающим играм сезона, что непросто сделать, играя в слабой Лиге 1. Во второй успех "Монако" кряду верится очень и очень слабо, а потому ПСЖ должен решить все вопросы в чемпионате уже после первого круга.

Если подводить итоги, то трансфер Мбаппе в ПСЖ — наглая попытка парижан собрать у себя все сливки, обходя правила "фейр-плей" совершенно смехотворными путями. Не исключено, что со временем жизнь накажет клуб, продемонстрировав неспособность денег играть в футбол, а может быть и так, что уже в ближайшие несколько лет чемпион Франции выиграет Лигу Чемпионов. Время покажет, насколько президент клуба Нассер Аль-Хелаифи был прав в своем решении купить одного из лучших футболистов мира, а после и самого перспективного юнца, который, тем не менее, обошелся в "копеечку". Унаи Эмери, получив сильнейший состав, сейчас должен проявить максимум своего таланта тренера и руководителя, превратив звезд-единоличников в команду-звезду.

Дмитрий Дженджеро

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