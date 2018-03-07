Париж взят: "Реал" обыгрывает ПСЖ и продолжает защиту титула

Одним из главных событий 1/8 финала Лиги Чемпионов стало противостояние ПСЖ и "Реала". После поражения в Мадриде со счетом 1:3 французы должны были постараться, как минимум, восстановить паритет в ответном поединке на "Парк де Пренс". В предполагаемом камбэке подопечных Эмери не мог принять участие бразилец Неймар, в то время, как и у Зидана были свои проблемы с составом: только восстановившиеся от травм Кроос и Модрич начали матч на скамейке запасных.

Проведя несколько быстрых атак в дебюте поединка, хозяева обозначили свои намерения играть первым номером. Но некоторая нервозность не позволяла игрокам ПСЖ зацепиться за мяч на половине поля соперника. Футболисты "Реала", напротив, действовали очень уверенно и хладнокровно, хоть и не шли вперед очень большими силами.

Первый опасный момент случился ближе к середине тайма, и создали его гостевые футболисты. Это Серхио Рамос замыкал прострел Асенсио с правого фланга, но Ареоля потащил опаснейший выстрел испанца. После этого игра заметно успокоилась: "сливочные" стали играть ближе к своим воротам, легко справляясь с атаками ПСЖ.

В концовке тайме обе команды прибавили в скорости, и вновь хозяева не выдержали заданного темпа: после ошибки защитников Бензема вырвался на свидание с Ареоля по левому флангу, но переиграть последнего Кариму не удалось. Через несколько минут "красно-синие" все же ответили своим неплохим выпадом, и в игру пришлось вступать уже Навасу, ногами парировавшему удар с острого угла Килиана Мбаппе.

В начале второго тайма ненадолго показалось, что ПСЖ, наконец, взбодрился – пошли хозяева в атаку, в надежде отыграть разницу первого матча. Но вскоре Роналду еще больше усложнил их задачу: перехватил мяч в центре поля Асенсио, добежал по флангу до штрафной, а затем отдал проникающий пас на Васкеса, который выполнил точную подачу в штрафную – 0:1 после удара головой Роналду.

ПСЖ активизировался в попытках все же положить начало камбэку, но мадридцы смотрелись гораздо увереннее, даже в своих немногочисленных контратаках. Время от времени, "Реал" отодвигал игру от своих ворот, причем делал он это слишком уж легко – прессинг французской команды работал со сбоями.

На 65-й минуте болельщикам на "Парк де Пренс" в пору было расходиться: Вератти получил вторую желтую за споры с арбитром и был удален с поля. Три мяча нужно было забивать ПСЖ, оставшись вдесятером, что казалось просто невыполнимой задачей. Однако начало все-таки было положено парижанами: после подачи с угла поля и скидки Силвы пробил в падении головой Пасторе, а серия рикошетов доставила мяч к Кавани, от колена которого круглый оказался в сетке ворот – 1:1.

За 10 минут до конца встречи в одной из атак мадридцев Рабьо неудачно вынес мяч из вратарской после подачи Васкеса, а Каземиро с рикошетом от защитника сделал счет 1:2. Сил у парижан уже не оставалось, а "Реал" продолжал разрывать оборону соперника, не реализовав еще несколько хороших возможностей для взятия ворот.

Уверенная победа мадридского клуба, который, несмотря на все свои проблемы во внутреннем первенстве, продолжает защиту титула лучшей команды Европы.

ПСЖ – "Реал" – 1:2

Голы: Роналду, 51 – 0:1, Кавани, 71 – 1:1, Каземиро, 80 – 1:2

Удаление: Вератти, 65

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85), Кавани.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Ковачич (Кроос, 72), Васкес, Асенсио (Иско, 83), Бензема (Бэйл, 77), Роналду.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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