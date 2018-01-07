Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

"Ренн" – ПСЖ

Стадион: "Роазон Парк"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Амаури Делерю

ПСЖ и "Ренн" вступают в борьбу за Кубок Франции со стадии 1/32 финала. Так вышло, что жребий сразу свел представителей элитного дивизиона, в то время как другим командам достались соперники проще. Три последних года Кубок неизменно остается в Париже, ПСЖ на "Стад де Франс" обыгрывал "Осер", "Марсель" и "Анже", намерена команда Эмери продолжить приятную традицию и в этом году.

Парижане демонстрируют космический футбол, в чемпионате страны им нет равных, вряд ли им сможет составить конкуренцию "Монако", силы в этом сезоне не равны. ПСЖ практически не теряет очки, проигран был только один матч в начале декабря "Стразбуру", также были две ничьи (с "Марселем" и "Монпелье"). Все остальные встречи парижане выиграли. Уверенно выступили они и в Лиге чемпионов, выиграв группу у "Баварии", вот только в 1/8 финала им попался "Реал", а мюнхенскому клубу – "Бешикташ". В этом плане ПСЖ предстоит настоящая проверка на прочность, соизмеримых соперников в чемпионате нет, если же они сумеют выбить действующего победителя, то заявят о себе как о настоящем фаворите турнира.

"Ренн" – типичный середняк Лиги 1. Чемпионом никогда не становился, но дважды побеждал в Кубке страны в 1965 и 1971 годах. В этом сезоне команда находится на девятом месте, вылететь не должна, хотя отрыв от 18 места всего шесть очков из-за большой плотность. Также вряд-ли красно-черные сумеют побороться за еврокубки. Можно попытаться пройти как можно дальше в Кубке, но сделать это будет невероятно сложно, ПСЖ никогда не играет в этом турнире спустя рукава.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 63 матча: 30 побед у ПСЖ, 17 – у "Ренна", 16 раз была зафиксирована ничья.

В этом сезоне ПСЖ разгромил "Ренн" на его поле (1:4).

ПСЖ побеждает "Ренн" в шести последних матчах. Последнее поражение датировано 7 мая 2014 года.

Ориентировочные составы:

"Ренн": Коубек, Данзе, Бенсебайни, Ньяньон, Мешер, Амальфитано, Буриго, Леа Силики, Андре, Траоре, Мубеле.

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Ло Чельсо, Дракслер, Неймар, Мбаппе, Кавани.

Прогноз на матч:

Парижане должны уверенно победить, если серьёзно отнесутся к Кубку страны. В целом же в чемпионате у них дела идут прекрасно, поэтому жертвовать этим турниром нет никакого смысла. Именно поэтому у "Ренна" шансов на выход в 1/16 финала практически нет.

Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 1.20, на "Ренн" – 14.00.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Жаркая встреча в Галисии: "Реал" отправляется в гости к "Сельте" | http://soccernews.ru