Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции
"Ренн" – ПСЖ
Стадион: "Роазон Парк"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Амаури Делерю
ПСЖ и "Ренн" вступают в борьбу за Кубок Франции со стадии 1/32 финала. Так вышло, что жребий сразу свел представителей элитного дивизиона, в то время как другим командам достались соперники проще. Три последних года Кубок неизменно остается в Париже, ПСЖ на "Стад де Франс" обыгрывал "Осер", "Марсель" и "Анже", намерена команда Эмери продолжить приятную традицию и в этом году.
Парижане демонстрируют космический футбол, в чемпионате страны им нет равных, вряд ли им сможет составить конкуренцию "Монако", силы в этом сезоне не равны. ПСЖ практически не теряет очки, проигран был только один матч в начале декабря "Стразбуру", также были две ничьи (с "Марселем" и "Монпелье"). Все остальные встречи парижане выиграли. Уверенно выступили они и в Лиге чемпионов, выиграв группу у "Баварии", вот только в 1/8 финала им попался "Реал", а мюнхенскому клубу – "Бешикташ". В этом плане ПСЖ предстоит настоящая проверка на прочность, соизмеримых соперников в чемпионате нет, если же они сумеют выбить действующего победителя, то заявят о себе как о настоящем фаворите турнира.
"Ренн" – типичный середняк Лиги 1. Чемпионом никогда не становился, но дважды побеждал в Кубке страны в 1965 и 1971 годах. В этом сезоне команда находится на девятом месте, вылететь не должна, хотя отрыв от 18 места всего шесть очков из-за большой плотность. Также вряд-ли красно-черные сумеют побороться за еврокубки. Можно попытаться пройти как можно дальше в Кубке, но сделать это будет невероятно сложно, ПСЖ никогда не играет в этом турнире спустя рукава.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 63 матча: 30 побед у ПСЖ, 17 – у "Ренна", 16 раз была зафиксирована ничья.
В этом сезоне ПСЖ разгромил "Ренн" на его поле (1:4).
ПСЖ побеждает "Ренн" в шести последних матчах. Последнее поражение датировано 7 мая 2014 года.
Ориентировочные составы:
"Ренн": Коубек, Данзе, Бенсебайни, Ньяньон, Мешер, Амальфитано, Буриго, Леа Силики, Андре, Траоре, Мубеле.
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Ло Чельсо, Дракслер, Неймар, Мбаппе, Кавани.
Прогноз на матч:
Парижане должны уверенно победить, если серьёзно отнесутся к Кубку страны. В целом же в чемпионате у них дела идут прекрасно, поэтому жертвовать этим турниром нет никакого смысла. Именно поэтому у "Ренна" шансов на выход в 1/16 финала практически нет.
Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 1.20, на "Ренн" – 14.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8