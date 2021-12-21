Парк Чжи Сун начал тренерскую карьеру

Фото сайт "Куинз Парк Рейнджерс"

"Куинз Парк Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб Парк Чжи Суна.

40-летний кореец, будучи футболистом, выступал за "обручей" с 2012 по 2014 год, а теперь начнёт там тренерскую карьеру.

Сообщается, что экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" возглавил команду КПР до 16 лет.

Условия контракта между Парк Чжи Суном и английским клубом пока неизвестны.

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