Парк Джи Сун назвал самого сильного полузащитника мира времен его выступлений за "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом корейский футболист Парк Джи Сун назвал самого сильного полузащитника мира времен его выступлений за английский "Манчестер Юнайтед".

"Физически Пирло был не большим игроком, но его игра в пас, исполнение штрафных ударов, удары с различной дистанции и передачи были лучшими в мире в то время. Я считаю, что он был отличным игроком, который мог дирижировать игрой. Он был самой большой угрозой для любого соперника, который играл против его команды", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, "Реал" хочет обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru