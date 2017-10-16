Парк Джи Сун назвал самого сильного полузащитника мира времен его выступлений за "Манчестер Юнайтед"

Теги андреа пирло

Парк Джи Сун назвал самого сильного полузащитника мира времен его выступлений за "Манчестер Юнайтед"Известный в прошлом корейский футболист Парк Джи Сун назвал самого сильного полузащитника мира времен его выступлений за английский "Манчестер Юнайтед".

"Физически Пирло был не большим игроком, но его игра в пас, исполнение штрафных ударов, удары с различной дистанции и передачи были лучшими в мире в то время. Я считаю, что он был отличным игроком, который мог дирижировать игрой. Он был самой большой угрозой для любого соперника, который играл против его команды", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, "Реал" хочет обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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