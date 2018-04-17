Парлор: "Если "Бернли" обойдет "Арсенал" - это будет заслуженно"

Теги арсенал лондон

Парлор: "Если "Бернли" обойдет "Арсенал" - это будет заслуженно"

Экс-игрок "Арсенала" Рэй Парлор высказался о последних результатах команды.

"Команда находится в плохой форме, и ее положение в АПЛ не соответствует стандартам "Арсенала". Это настоящая головная боль для болельщиков. Встреча с "Атлетико" приобретает важнейшее значение, ведь на кону участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Если они сыграют на выезде так же, как играют в последнее время, то по итогам двух игр проиграют.

Заслуживает ли "Бернли" финишировать на более высокой позиции? Турнирная таблица не врет. Если "Бернли" обойдет "Арсенал" - это будет заслуженно. Все просто" - приводит слова Парлора Goal.com.

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