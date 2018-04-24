Парлор назвал тренера, который способен заменить Венгера в "Арсенале"

Экс-игрок "Арсенала" Рэй Парлор поделился мнением о новом тренере для "канониров".

"Бенитес сделал чудо для "Ньюкасла" в этом сезоне. С такими небольшими вложениями его команда очень хорошо играет. Казалось, что у них будут серьезные проблемы, но клуб теперь даже не борется за выживание, они уверенно расположились в таблице.

Рафаэль отлично бы подошел "Арсеналу". Да, есть и молодые тренеры, но руководство сейчас должно принять серьезное решение. Я думаю, что кто бы не заменил Венгера, у него будет чертовски сложная работа" - приводит слова Парлора Mirror.

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