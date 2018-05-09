Парлор рассказал, сколько денег придётся потратить "Арсеналу", чтобы стать конкурентоспособной командой

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Парлор рассказал, сколько денег придётся потратить "Арсеналу", чтобы стать конкурентоспособной командой

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор рассказал, сколько денег придётся потратить "канонирам", чтобы стать конкурентоспособной командой.

"Я думаю, "Арсеналу" понадобится 200 или даже 250 миллионов фунтов, если они хотят быть конкурентоспособными. Задача нового тренера "Арсенала" - вернуть команду в первую четвёрку, а для этого необходимы трансферы - всё просто. Они не хотят тратить много денег летом, но им придётся, если они хотят закончить сезон в топ-4. Но у "Арсенала" есть большая проблема - им будет сложно привлечь в команду высококлассных футболистов, потому что они не будут играть в Лиге Чемпионов" - цитирует Парлора Goal.com.

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