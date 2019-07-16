"Парма" арендовала форварда "Наполи" с обязательство выкупа за 22 млн евро
"Парма" объявила о переходе нападающего "Наполи" Роберто Инглезе, сообщает официальный сайт клуба.
Пармезанцы арендовали футболиста на год с обязательством выкупа за 22 миллиона евро. "Парма" выплатит эту сумму тремя траншами.
В минувшем сезоне 27-летний Инглезе выступал за "Парму" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Инглезе перешел в "Наполи" летом 2017 года из "Кьево" за 12 миллионов евро. При этом форвард не провел ни одного матча за неаполитанский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17