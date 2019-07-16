"Парма" арендовала форварда "Наполи" с обязательство выкупа за 22 млн евро

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"Парма" арендовала форварда "Наполи" с обязательство выкупа за 22 млн евро

"Парма" объявила о переходе нападающего "Наполи" Роберто Инглезе, сообщает официальный сайт клуба.

Пармезанцы арендовали футболиста на год с обязательством выкупа за 22 миллиона евро. "Парма" выплатит эту сумму тремя траншами.

В минувшем сезоне 27-летний Инглезе выступал за "Парму" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Инглезе перешел в "Наполи" летом 2017 года из "Кьево" за 12 миллионов евро. При этом форвард не провел ни одного матча за неаполитанский клуб.

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