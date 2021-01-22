"Парма" арендовала защитника "Милана"

"Парма" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Милана" Андреа Конти.

26-летний футболист присоединился к "крестоносцам" на правах аренды с обязательством выкупа.

Фулбек уже согласовал с "Пармой" полноценный контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.

Конти выступал за "Парму" с июля 2017 года, сыграл 51 матч и сделал 5 ассистов.

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