"Парма" арендовала защитника "Милана"

Теги миланпармаандреа контитрансферы

"Парма" арендовала защитника "Милана"

"Парма" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Милана" Андреа Конти.

26-летний футболист присоединился к "крестоносцам" на правах аренды с обязательством выкупа.

Фулбек уже согласовал с "Пармой" полноценный контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.

Конти выступал за "Парму" с июля 2017 года, сыграл 51 матч и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Парма" нацелилась на защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов